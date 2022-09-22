أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق المزيد من الخدمات من خلال الحلول الرقمية المتكاملة بنظام B2B بهدف توفير مزايا عديدة لعملاء البنك من أصحاب الأعمال، وتمكين العملاء من الشركات من أداء متطلباتهم المصرفية والمالية اليومية عبر الإنترنت سواء من خلال خدمات البنك عبر الهاتف النقال أو من الموقع الإلكتروني للبنك دون الحاجة إلى زيارة افرع البنك، حيث تم تصميم المنتج خصيصا لمنح إدارة عملائنا من الشركات ومالكيها القدرة على إجراء متطلباتهم المصرفية عبر الإنترنت على مدار الساعة من أي مكان يتواجدون فيه سواء داخل الكويت أو خارجها.



وفي هذا الصدد، أفاد مساعد مدير عام إدارة المعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي: يعكس نظام المتحد B2B استراتيجية البنك ونهجه المستمر في تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائنا.

فعلى مدار الأعوام السابقة، احتل البنك الأهلي المتحد مكانة متميزة كأفضل شريك مالي للعديد من الشركات في الكويت، موطدا علاقاته المبنية على الشفافية والثقة مع جميع العملاء، وموفرا بذلك أحدث الخدمات المصرفية التي تتوافق مع تطلعات العملاء وتدعمها في كل مرحلة من مراحل تطورها.



وفي السياق ذاته، قال رئيس وحدة إدارة النقد، والمؤسسات المالية غير المصرفية في البنك الأهلي المتحد ناصر الكاظمي: إن نظام (B2B) الذي كنا من أوائل البنوك التي دشنته، هو أحد أهم الخدمات والتسهيلات التي أطلقها البنك لعملائه من المؤسسات والشركات في إطار خطة البنك لتقديم مختلف الحلول المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ما يسهم في إنجاز المعاملات بشكل سريع وتوفير الوقت والجهد على عملاء البنك من المؤسسات والشركات، دون الحاجة لزيارة فروع البنك المختلفة لإنجاز معاملاتهم المصرفية.