نظمت لجنة الشكاوى والرعاية الاجتماعية بشركة البترول الوطنية الكويتية حملة توعوية استهدفت العاملين الأجانب في مشاريع الشركة، وذلك لتعريفهم بحقوقهم الوظيفية، وفق العقود المبرمة معهم، وبحسب مرجعية قانون العمل الكويتي.



واستمرت الحملة يومين وجاءت تحت شعار «اعرف حقوقك know your rights»، وقد اشتملت على جولات ميدانية في مواقع سكن عمالة المقاولين في مناطق المنقف، والمهبولة، والشعيبة الصناعية، وتم خلالها عقد لقاءات مع العمال لتوعيتهم بحقوقهم، وما يتوجب القيام به لضمان الحصول عليها، وما يترتب عليهم في المقابل من واجبات والتزامات.



وقام أعضاء اللجنة بتعليق وتوزيع مطبوعات وملصقات تعريفية بثمان لغات مختلفة، هي: العربية، والإنجليزية، والكورية، واليابانية، والهندية، والأوردو، والصينية، والتجالوج، وذلك لإيصال أفكار اللجنة وأهدافها والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن لأكبر عدد ممكن من أفراد العمالة الأجنبية.



واشتملت رسائل اللجنة على عدة قضايا أساسية كالحقوق المادية للعاملين، وضوابط الأمن والسلامة، وعدد ساعات العمل، واحتساب أجر العمل الإضافي، وبدل السكن، وغير ذلك من الحقوق ذات العلاقة المباشرة بالعمل.



وقد شددت اللجنة في لقاءاتها مع العاملين على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة في مواقع العمل التابعة للشركة، وتنفيذها بدقة، لضمان سلامتهم، وكذلك المحافظة على سلامة المعدات والمنشآت، كما جرت توعيتهم بأهمية التقيد بملابس وأدوات السلامة، والتي تتمثل في الزي المضاد للحريق، وخوذة الرأس، والقفازات والأحذية الواقية، وما يتوجب اتخاذه من تدابير في حال ارتفاع حرارة الجو، أو في الحالات الطارئة.