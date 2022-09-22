أعلن بنك بوبيان عن تنظيم زيارة للمبادرين وأصحاب المشاريع والشركات المؤهلة في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال «Boubyan Accelerator» إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرنامج داخل الكويت وخارجها.



وقال الاخصائي بإدارة الابتكار والشراكات في البنك سليمان الرومي إن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين البنك والمركز ضمن البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي.



وحول برنامج الزيارة، قال الرومي أنها تتضمن جولة في مختلف إدارات المركز إلى جانب زيارة قسم الإبداع والابتكار والتعرف على الكثير من المشروعات والمبادرات التي يتضمنها المركز وحضور مجموعة من ورش العمل المتخصصة، حيث يمثل مركز دبي المالي وتحديدا «فنتك هايف» نموذجاً لمسرعات الأعمال،.



من ناحية أخرى، قال الرومي إنه تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادرا تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال، وخلال مرحلة التدريب خضع المؤهلون الى برنامج تدريبي مكثف ومبتكر يساعدهم في إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها.