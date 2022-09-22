أطلقت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا سيارة السيدان الرائدة G90، والتي تمثل تغييرا جذريا شاملا حرصت جينيسيس على تحقيقه خلال ثلاث سنوات من العمل والتصميم والإبداع، وبعد سلسلة من العمليات التصميمية الرائدة منذ عام 2018، ما يجعلها الطراز الأكثر أناقة لهوية التصميم الفاخر للعلامة التجارية.

يقدم النموذج اتجاها جديدا وجريئا يشكل نهجا للسيارات الفاخرة، فضلا عن تزويد الطراز بميزات مساعدة متقدمة تجعل القيادة أسهل، إلى جانب مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي تضفي مزيدا من القيمة على تجربة الركاب.



المزيد من الجاذبية



تتكون الواجهة الأمامية للطراز من شبكة المبرد Crest Grille الجديدة والمصابيح الرباعية ذات التصميم الهندسي المتطور والعاكسة للضوء في G90 التي تضفي مزيدا من الأناقة والجاذبية على مقدمة السيارة، إذ تم تصميمها لتشبه شعار العلامة التجارية.

تأخذ شبكة Crest Grille في المقدمة صورة الطراز إلى مستويات فاخرة ومتقدمة بتصميمها متعدد الطبقات، والذي يتألف من نمطين G-Matrix فوق بعضهما البعض لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.



أما المصابيح الأمامية ذات الخطين، والموجودة على جانبي الشبكة، هي الأرفع في طراز جينيسيس حتى الوقت الراهن، وتم تحسين هيكل السيارة المصقول والضخم بشكل أكبر من خلال الخطوط الجانبية بتصميم Parabolic Line التي تتدفق بسلاسة على طول الهيكل الجانبي تحت النوافذ نحو الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى الخطوط الرياضية على الرفارف حول العجلات، لإبراز قوة السيارة وديناميكيتها.



أما في الجزء الخلفي من السيارة، وتجسيدا للغة التصميم المميزة للعلامة التجارية، تم مد المصابيح الخلفية ثنائية الصف على طول الصندوق الخلفي مع وضع حروف كلمة جينيسيس بين الصفين، الأمر الذي يضفي مزيدا من القوة والتوازن على شكل السيارة.

ولجذب التركيز إلى تلك العناصر الأيقونية في الجزء العلوي من خلفية السيارة، تم وضع باقي العناصر الوظيفية، مثل لوحة الترخيص، وأجهزة الاستشعار المختلفة، والمصابيح العكسية، في الجزء السفلي إكمالا للوحة النقية والفاخرة لخلفية G90.



أجواء فاخرة



تم تصميم الجزء الداخلي من G90 لإرضاء كافة تطلعات العملاء سواء من الراغبين بالقيادة بأنفسهم، أو الراغبين بالجلوس إلى جانب السائق والتمتع بالأجواء الفاخرة.



يتميز مقعد السائق بتصميمه الرائع الذي يجسد روح التصميم الداخلي لجينيسيس، ويعكس جمال أسلوب «الفضاء الأبيض»، إذ يجمع بشكل متناغم بين الشعور بالأجهزة المحيطة عالية الدقة والتقنيات الجديدة مع التفاصيل الفاخرة لأقراص وحدات التحكم الوسطية.



تتواجد في الجزء الأمامي من المقصورة الداخلية للسيارة فتحات تهوية رفيعة مدمجة بشكل يشبه الأجنحة، ونظام المعلومات والترفيه من الجيل التالي المميز بقمرة القيادة المتكاملة المتصلة، التي تربط محتوى عدادات السرعة والمعلومات العامة ونظام الملاحة في شاشة بانورامية، بالشكل الذي يعزز الصورة عالية التقنية لطراز G90.



ويتميز الكونسول الوسطي بتصميم دقيق ومدروس لقرصي وحدات التحكم باستخدام الزجاج والألمنيوم، الأمر الذي يمنح شعورا بالفخامة المطلقة.

كما تم أيضا تصميم كل من قرص وحدة التحكم بناقل الحركة، الذي يعمل بنظام الحركة الإلكتروني من نوع التوجيه بالأسلاك (Shift-By-Wire)، وقرص وحدة التحكم بنظام المعلومات والترفيه (CCP) بطريقتين مختلفتين لتمكين السائق من التنقل بشكل سلسل وحدسي بينهما أثناء القيادة، إضافة إلى خاصية الاهتزاز لقرص ناقل الحركة عند الانتقال إلى وضعية الرجوع للخلف لمنع الخلط بين الوحدتين.



ولإضفاء مزيد من الإحساس بفخامة التصميم الداخلي لسيارة G90، تم ربط أضواء فتحات السقف للحالة المزاجية المحيطية مع مصابيح أخرى من نفس النوع داخل السيارة، مع إضافة إمكانية التحكم بحركة فتحتي السقف فوق الصف الأول والثاني بشكل منفصل.



أداء قيادة مريح وهادئ



زود طراز G90 بمحرك بنزين 3.5 توربو، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات، يولد قوة قصوى تبلغ 375 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 54.0 كجم/ م، مع نظام حقن الوقود المزدوج الذي يضخ الكمية المثالية من الوقود لتلبية ظروف القيادة، ومبرد داخلي بالماء يعمل على تحسين استجابة التسارع عن طريق الخفض السريع لدرجة حرارة تدفق الهواء في المحرك.



وجهز طراز G90 بتقنية تعليق جديدة توفر قيادة أكثر سلاسة وتحكم. تشمل التقنية الجديدة نظام التعليق المتحكم به إلكترونيا (Preview-ECS) التي تعمل على تحسين التحكم في التعليق من خلال استخدام الكاميرا الأمامية، والبيانات التي تعرض على شاشة نظام الملاحة، للتعرف على ظروف الطريق وتوفير تجربة قيادة سلسة تتناغم مع طبيعة المسارات.



لمزيد من الثبات أثناء القيادة، يتميز G90 بتعليق هوائي متعدد الحجرات، والذي يغير ضغط الهواء في النوابض الهوائية.

وتوفر جينيسيس G90 ثلاثة إعدادات لنظام التعليق المذكور بحسب ظروف القيادة، فعند القيادة بسرعات عالية، يقلل نظام التعليق الهوائي من ارتفاع السيارة لتقليل مقاومة الرياح، وتحسين كفاءة الوقود، وفي النهاية توفير تجربة قيادة أكثر استقرارا، أما عند القيادة على أسطح خشنة أو غير مستوية، تعمل الميزة على رفع السيارة لحماية هيكلها السفلي وتقليل الاهتزازات من الطريق، كما يحافظ النظام المتطور على ارتفاع السيارة عند مستوى معين بغض النظر عن وزن الركاب أو الأمتعة، الأمر الذي يتيح بالمجمل قيادة أكثر راحة مع تأمين تحكم ثابت في السيارة.



يضم طراز G90 على ميزة تدير نظام التعليق الهوائي وفقا لظروف الطريق، ما يساعد السائقين على تجاوز المطبات والمنحدرات والطرق الوعرة.

تتحكم هذه التقنية بضبط الارتفاع وقوة التخميد عبر تحديد طبيعة المسار أمام السيارة من خلال جمع المعلومات التي توفرها الكاميرا الأمامية، ما يوفر للعملاء تجربة قيادة مريحة.

ففي حال وجود مطب على الطريق، يستطيع النظام المتطور اكتشافه من على بعد 100 متر، ليتم رفع العجلات الأمامية بمقدار 10 ملم، ويستعد نظام تعليق التحكم الإلكتروني (Preview-ECS) للتعامل مع طبيعة المسار بسرعة وبدقة متناهية، ما يقلل من الصدمة بحيث لا يتعرض الركاب للاهتزاز.



نظام توجيه العجلات الخلفية



تأتي جينيسيس G90 بنظام توجيه العجلات الخلفية (RWS) والذي يوفر أربع درجات كحد أقصى لتوجيه العجلات الخلفية عند السرعات المنخفضة (تحريكها في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية)، وبدرجتين عند السرعة العالية (تحريكها في نفس اتجاه العجلات الأمامية).



ويسمح نظام توجيه العجلات الخلفية المناورة بسلاسة في المساحات الضيقة، ويجعل نصف قطر الدوران لسيارة G90 مشابها لنصف قطر دوران سيارة متوسطة الحجم.

كما أنه يحسن ثبات السيارة عند المنعطفات ويسمح بإجراء حركات رشيقة عند التنقل بين خطوط الطريق أو تجنب العوائق عند السرعات المتوسطة والعالية.