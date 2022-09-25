دمشق - هدى العبود



نعت نقابة الفنانين بدمشق رحيل الفنان دياب مشهور بعد مسيرة فنية طويلة.



ولد مشهور في مدينة دير الزور السورية سنة 1946 تميز بالغناء الفراتي الأصيل حتى لقب بالمطرب الفراتي.



قدم الراحل اغاني كثيرة واشترك في عدد من الاعمال التلفزيونية السورية القديمة مع الثنائي دريد لحام ونهاد قلعي منذ سبعينيات القرن الماضي وغنى فيها أغاني حظيت بشهرة واسعة على مستوى الوطن العربي مثل: طولي بالك ليلة وميلي عليا ميلي بمسلسل صح النوم.

كما شارك ايضا في ملح وسكر يا بو ردين يابو ردانا، من ألحان عبد الفتاح سكر، وأغنيته التي ذاع صيتها على المايا على المايا وغيرها من الاعمال، واعتزل مشهور الغناء سنة 2004 ولاحقته شائعات الوفاة خلال سنوات حياته الاخيرة مرارا.