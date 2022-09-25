دمشق ـ هدى العبود



حسمت المخرجة السورية رشا شربتجي الجدل حول الأنباء التي تتحدث عن إنجاز جزء ثان لمسلسل «كسر عضم»، وقالت شربتجي عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك «ارتأينا أخيرا أن نعمل على مشروع آخر جديد بدلا من صنع جزء آخر من مسلسل «كسر عضم» كيلا نقع في فخ التكرار والبحث عن مواضيع متجددة».



جاء هذا الحسم بعد صد ورد وقيل وقال وقبول ورفض في الأوساط الفنية والإعلامية والمجتمعية والمثقفة بالوسط السوري حول إمكانية تصوير جزء آخر من مسلسل «كسر عضم» الذي عرض في موسم رمضان الماضي ونال أكبر مشاهدة على الصعيد المحلي والعربي.



واضافت شربتجي: أعظم أنواع الحصاد هو حصاد المحبة بعد التعب، وقد لمسنا ذلك بشكل كبير من شغف جمهورنا الكريم الذي دعمنا منذ بداية التصوير وحتى نهاية العرض.