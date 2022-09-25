القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة منى زكي عن المواقف الصعبة التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، مؤكدة أن البعض كان يعتبرها مجرد فتاة محظوظة لا تملك الموهبة ولا تستطيع ممارسة مهنة التمثيل، وتذكرت كيف فشلت في اختبار الكاميرا أمام المخرج محمد خان أثناء التحضير لفيلم «أيام السادات»، مشيرة إلى أنها قامت بالدور بعد إصرار بطل الفيلم أحمد زكي.

وتابعت منى زكي: «في بداياتي ناس كتير كانت شايفة إني لا أصلح للتمثيل، وإني محظوظة لكن مش ممثلة كويسة ولا حاجة، الدنيا مكانتش وردي».



وأضافت: «في فيلم السادات عملت ثلاثة اختبارات كاميرا ولم يقتنع بي المخرج محمد خان، ولكن النجم أحمد زكي أصر على إسناد الدور لي ورضخ محمد خان وقتها، وبعدها طلب التعاون معي أكثر من مرة».



وأشارت زكي إلى أنها تحب مشاهدة معظم الأفلام القديمة «الأبيض والأسود»، مثل «صغيرة على الحب» و«الزوجة 13» و«دعاء الكروان»، إضافة للأفلام الكوميدية، ولاسيما للفنان إسماعيل ياسين، كما أن ابنتها بدأت في سماع أغاني أم كلثوم العام الماضي، وأوضحت أنها تحب أغاني الفنان عبدالحليم حافظ مثل «قارئة الفنجان» و«أسمر يا اسمراني» وغيرهما.