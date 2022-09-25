دمشق ـ هدى العبود



كشف الفنان عامر علي عن ان عدم ظهوره في الاعمال الكوميدية ناتجة لقلة تواجده في خيارات المخرجين في أداء الشخصية المرحة، إضافة الى تفضيله كوميديا الموقف، والتي لم تتح فرصته لتقديمها، معزيا كذلك سببا آخر وهو ضعف النص الكوميدي واعتماده على المبالغة التي يعتبرها مضحكة. وعن أداء الممثلين عدة أدوار في الموسم ذاته، قال: الجمهور يمل حتى لو أحب الممثل، ومن يتابع أخبار الفنانين على مواقع السوشيال ميديا يشاهد تعليقات الناس على بعض الفنانين «انو خلص اقعدوا حتى نشتاق لكم»، مؤكدا محاولته تقليل ظهوره كي لا يمله الجمهور.



يذكر ان الفنان عامر علي يقف اليوم أمام كاميرا المخرج رشاد كوكش بمسلسل «كرزون» ليجسد دور بطولة مع الفنانة القديرة مها المصري، وفاء موصللي، فاتح سلمان وليليا الأطرش وآخرين.