القاهرة - خلود أبوالمجد



فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بنشر رسالة غامضة من خلال حسابها الشخصي في «انستغرام»، بعد وفاة الفنان هشام سليم حملت حكمة وجهتها إليهم، حيث كتبت في رسالتها: «افعل ما شئت فإنك على موعد مع الله بمفردك».



إلى ذلك، تجتمع ياسمين وزوجها الفنان أحمد العوضي مرة أخرى، بحسب مجلة «لها»، في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على اسمه بعد، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي تم عرضه في رمضان 2021 ولاقى نجاحا كبيرا.