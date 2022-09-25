دمشق ـ هدى العبود



كشف الفنان السوري وضاع حلوم قلة ظهوره في الأعمال الدرامية السورية مؤخرا، معتبرا أن السبب الرئيس هو عدم حرصه على تنمية علاقاته في الوسط الفني والتواصل مع الجهات الاعلامية، مبينا ضرورة تسويق الممثل لنفسه في ظل غياب مديري أعمال للفنانين في سورية.



وقال وضاح ان عمله من يجلب له عملا آخر بدلا من التسويق لنفسه بنفسه، ولا يعلم الكثيرون عن وجوده بدمشق، معتقدين أنه لايزال في اللاذقية بعد انتقاله اليها برفقة عائلته قبل سنوات.



يذكر ان الفنان وضاح حلوم يصور حاليا مشاهده بمسلسل «في عين الشمس» مع المخرج يزن أبوحمدة، كما يصور مع المخرج سمير حسين في مسلسل «وصايا الصبار».