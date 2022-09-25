بيروت - بولين فاضل



في مدينة حمص تحت إشراف المخرج سامر البرقاوي، بدأ تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل «الزند»، على أن يستكمل التصوير في دمشق وتركيا وبيروت.



ويعيد المسلسل الفنان تيم حسن الى موسم الدراما الرمضانية، وتلعب دور البطولة الى جانبه الفنانة دانا مارديني في إطار العودة مجددا الى الدراما المشتركة بعد نجاحها في «تانغو»، وكذلك في مسلسل «ع الحلوة والمرة» المعرب عن التركية والذي عرض السنة الماضية.



وقصة العمل هي علاقة حب بين نافذ من عائلة ميسورة وابنة خادمة العائلة، وبعد تطورات الأحداث تعود العائلة إلى التاريخ وكيفية لقاء أبناء الطبقة الفقيرة مع الطبقة التي تحظى بالنفوذ.