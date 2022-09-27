يعقوب العوضي



خسر فريق كرة اليد بنادي الكويت من ‎الزمالك المصري بنتيجة 25-31 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في مدينة الحمامات التونسية ضمن الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد والمؤهلة لكأس العالم «سوبر جلوب» لينحصر اللقب بين الزمالك والترجي التونسي، فيما يلعب الكويت على المركز الثالث مع الأفريقي التونسي.



ولم يظهر الأبيض بصورته المعهودة خاصة انه افتقد للنجاعة الهجومية رغم تحركات عبدالله الخميس والمحترف فرانكيس الا ان المنافس نجح في صد اغلب التصويبات وايقاف هجمات العميد وانتهى الشوط الأول للزمالك 14-11.



ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، واستغل الزمالك تراجع الفريق بصورة عامة خاصة في الدفاع وحراسة المرمى لينجح في حسم المباراة والصعود الى الدور النهائي.



من جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات البطولة الرباعية التي يقيمها نادي النصر للناشئين على صالته ويشارك فيها كل من نادي النصر، والقادسية، وكاظمة والقرين استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.