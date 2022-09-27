عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) اجتماعها الطارئ بمقر الاتحاد في الكويت، وذلك بناء على دعوة رئيس الاتحاد وأغلب الأعضاء لمناقشة بعض الموضوعات التي يتطلب النظام الأساسي عقد اجتماع طارئ بشأنها، حيث تم حذف اسم اتحاد الاتحادات الرياضية العربية من النظام الأساسي للاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) وذلك تأكيدا لاستقلالية الاتحادات الرياضية بحيث لا يكون لأي اتحاد رياضي التدخل في استقلالية اتحاد رياضي آخر.



وأكد أعضاء الجمعية العمومية الطارئة أن القرار الصادر مما يسمى باتحاد الاتحادات الرياضية العربية ما هو إلا محاولة لشق الصف من خلال إجراءات باطلة من الناحية القانونية، كما ناقشت الجمعية العمومية الفعاليات التي يمكن للاتحاد تنظيمها على هامش بطولة كأس العالم بقطر، وذلك من خلال برنامج حافل سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، وأيضا ناقش الاجتماع الهوية البصرية الجديدة للاتحاد وتم اعتمادها بالإجماع، وكذلك تم اعتماد بعض اللجان الدائمة بالاتحاد.