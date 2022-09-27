تتجه الأنظار اليوم إلى مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة ضاحية صباح السالم والتي تشهد حفل افتتاح وانطلاق منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستمر حتى 8 أكتوبر بمشاركة 16 منتخبا وتعود إلى منطقة غرب القارة للمرة الأولى بعد 10 أعوام.



ويشهد اليوم الافتتاحي الظهور الأول لمنتخب الكويت الذي يستهل مشواره في كأس آسيا باختبار صعب عندما يلاقي عمان في الساعة 8:00 مساء ضمن المجموعة الأولى والتي تشهد لقاء آخر بين العراق وتايلند في 5:00 مساء.

وضمن المجموعة الثانية يلتقي منتخبا أوزبكستان وتركمانستان في 11:00 صباحا، فيما يلعب البحرين وطاجيكستان في 2:00 ظهرا.

ويتسلح «الأزرق» بعاملي الأرض والجمهور أمام العمانيين الذين يقدمون مستويات طيبة في الفترة الأخيرة والتي أوصلتهم إلى الدور نصف النهائي من كأس غرب آسيا مايو الماضي، علما بأن «الأزرق» توج بلقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.



ويقود منتخب الكويت، المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، الذي يعول على خليط من عناصر الخبرة والشباب بقائمة مكونة من 14 لاعبا هم: حمد حيات وعبدالرحمن الوادي وعبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن المسبحي وصالح الفاضل ويوسف الخليفة وعبداللطيف العباسي ومحمد الهزيم وحمد العوضي وأحمد الفارسي ونجيب علي وخالد أنور ومحمد الهزيم وعلي السيف.



إلى ذلك، أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، مدير البطولة صلاح القناعي، أن الجماهير ستكون على موعد من المتعة والإثارة ابتداء من اليوم لمشاهدة أقوى منتخبات القارة، مضيفا: «عملت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون الفنية والإدارية هايف الديحاني، وجميع اللجان العاملة المنبثقة عنها، على تنظيم بطولة استثنائية، بعد توفير كافة الإمكانات لها، للخروج بها إلى بر الأمان، وتحقيق النجاح الذي يليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة البطولات على أرضها ووسط جماهيرها، كما تابع رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين الاستعدادات عن كثب، وعمل بجد من أجل تذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه اللجنة المنظمة المحلية، وجاءت تعليماته للجميع بضرورة تقديم كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة».

وتابع: «سيحضر حفل الافتتاح وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأهلية بقارة آسيا، فضلا عن ممثلين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».



من ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة حكام البطولة، الكويتي محمد الحداد، أن الاتحاد الآسيوي للعبة قام بإعداد وتجهيز الحكام للمشاركة في البطولة منذ يوليو الماضي، مضيفا انه تم اختيار 22 حكما من الجنسين تمت تصفيتهم إلى 20 حكما وحكمين «احتياطيين» وهم من دول: البحرين (3 حكام)، إيران (3 حكام)، تايلند (حكمان)، أستراليا (حكمان)، وحكم واحد من كل من الكويت والإمارات وماليزيا ولبنان والصين تايبيه وهونغ كونغ واليابان وأوزبكستان وفيتنام والعراق.



ولفت إلى أن مسؤول حكام البطولة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيكون السنغافوري دانيال الى جانب 5 مقيّمين للحكام منهم الكويتي عادل الشطي، والماليزي بادرول هشام، والتركمانستاني فاديم براتوف، والفلبيني بارلاس، إضافة إلى الأسكتلندي اندرسون، والأخير سيقوم بتقطيع بعض لقطات المباريات وعرضها على المقيمين للاستفادة منها في المحاضرات، أما الماليزي أحمد خالد فسيكون مدربا للياقة البدنية.



هذا، وستكون جميع مباريات كأس آسيا لكرة قدم الصالات منقولة على قناة «beIN sports AFC» والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة وفق عقد مبرم مع الاتحاد الآسيوي للعبة، بدورها أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا للصالات أن حجز تذاكر مباريات البطولة للجمهور سيكون عبر الرابط: ‪kw.games