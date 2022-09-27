أسدل الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الستار على أنشطة مهرجان «صيفنا في مدارسنا» والذي استمر على مدار 3 أشهر من خلال 5 ألعاب (سباحة بنين وبنات - كرة اليد بنين وبنات - كرة القدم العشبي بنين) وشهدت مشاركة كبيرة وفعالة من قبل اللاعبين واللاعبات المشاركين، بعدما جاءت فكرة إنشاء مراكز الموهوبين، لتطوير مستوى اللاعبين المتميزين والبارزين خلال مراكز التدريب التي أقامها الاتحاد في المحافظات الست، مع توفير أفضل الطواقم التدريبية والإدارية وتأتي أهميتها في تطوير اللاعبين في هذه السن، حيث نظمت اللجنة الفنية بالاتحاد المهرجان الختامي وتكريم المشاركين في الألعاب الخمس بعدما شارك ما يقارب 250 طالبا وطالبة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد أن «مهرجان صيفنا في مدارسنا» جاء بناء على دعم القيادة السياسية للأنشطة الصيفية والحرص على شغل فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية وتنفيذا لاستراتيجية الاتحاد 2021-2026 والتي حظيت بمباركة عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الذي لم يتوان لحظة في تسهيل مهمة الاتحاد لتطبيق الاستراتيجية.



وأضاف قائلا: منحنا فرصة كبيرة للاعبين من خلال مراكز الموهوبين بخوض حصتين و3 حصص تدريبية في الأسبوع على الأقل، تركزت على أولويات الفئة العمرية، من ناحية التوافق الذهني العضلي، بعدما انطلق العمل في المشروع بداية من يونيو الماضي من خلال 5 تجمعات في المراكز المعتمدة (يد بنين وبنات - سباحة بنين وبنات - قدم عشبي بنين)، ولفئة عمرية مختلفة وبإشراف مدربين معتمدين ومتعاونين من مختلف القطاعات للاستفادة من جهودهم في هذا المشروع الوطني في تطوير الرياضة المدرسية.



من جانبه، اكد المحاضر الآسيوي والمدرب الوطني أنور بوطيبان أن أكاديمية الموهوبين لكرة القدم شهدت تطويرا في أداء اللاعبين بعدما قدموا أداء متميزا خلال مراكز التدريب التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وقال: ساهمت الأجهزة الفنية في دعم جوانب المهارات والتكتيك الفردي والإعداد الذهني، وتعد فكرة إنشاء مركز الموهوبين دعما لأنشطة الاتحاد المدرسي من خلال صقل المواهب وإعدادها لولادة جيل جديد للأندية المحلية وللمنتخبات الوطنية.