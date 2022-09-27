حقق الرامي ماجد المطيري لقب بطولة نادي بيان للرماية لفئة الهواة في منافسة السبورتنغ والتي اختتمت أمس الأول على ميادين نادي الصيد والفروسية بمشاركة 70 راميا، وهي أولى بطولات نادي بيان للرماية في الموسم الجديد 2022-2023، وحل سعد المطيري ثانيا فيما جاء فهد عيد ثالثا ومحمد نايف رابعا وفهد السبيعي خامسا وخالد العجمي سادسا.



بدوره، هنأ أمين سر نادي بيان الرياضي للرماية فهد الصهيبي الرماة الفائزين بالمراكز الأولى، مشيدا بقوة المنافسة بين اللاعبين حتى الجولات الأخيرة، ما يؤكد أهمية البطولة بالنسبة لهم وحرصهم على تحقيق النتائج الإيجابية بها، مضيفا أن البطولة كانت فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب المميزة التي إن تم الاهتمام بها وتوجيهها بالصورة المناسبة سيكون لها شأن كبير في المستقبل.