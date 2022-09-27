برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، الشيخ أحمد الجابر العبدالله، اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية السابعة عشرة للتنس للناشئين والناشئات (J5 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس بمشاركة 15 لاعبة من 9 دول و27 لاعبا من 11 دولة.



وقد حقق نجما منتخبنا حسين الشطي ويعقوب محمد الميدالية الذهبية للزوجي في البطولة، بالفوز على الثنائي أميرشين كبادو (من إيران) وسيث ساديكوف (من جورجيا) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بعد مباراة قوية وحماسية.

وفي باقي المنافسات، فاز بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال اللاعب هوغو سواريس (فرنسا) وحل ثانيا نوردال كلاوزن (الدنمارك)، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) وزميلتها ريناتا غاراييفا (روسيا) وبالمركز الثاني سرينيدي بالاجي (الهند) وزميلتها ساهانا سانجيف (أميركا)، وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) .