عبدالعزيز جاسم



أبدى المدرب الصربي بوريس بونياك سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، وقال: «لم أتردد لحظة، أو التفكير مليا في قبول العرض بتدريب القادسية، حيث قبلته حال تقديمه، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها الخصوصية العالية التي يمتاز بها نادي القادسية، فهو ليس فقط ناديا كبيرا بل يمتاز عن غيره باللاعبين الكبار الذين يضمهم في صفوفه، وكذلك الإنجازات الكبيرة التي في خزائنه».



وأكد بونياك أنه اليوم أصبح جزءا مهماً في النادي والفريق، وتنتظره مسؤوليات كبيرة، أهمها إسعاد الجماهير المتعطشة للألقاب، وهذا ما سيكون هدفه الرئيس، وسيسعى إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن.