أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج إعداد وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع الحرفي والصناعي ضمن المشروع التنموي «المبادر المحترف» والهادف الى إتاحة فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن البرنامج يأتي ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي الذي يهدف الى توجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الحرفية والصناعية والاقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للإنتاج المحلي.



وأضافت أن القطاع الصناعي والحرفي هو المعني بالتركيز على المنشآت التي تسهم في الإنتاج تحت غطاء الدولة لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال، موضحة أن الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع الحرفي والصناعي وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب الى جانب تقديمها إطار عمل لسياسة وتنظيم القطاعات الصناعية وتطوير التشريعات للأنشطة والإنتاج الصناعي وتطويرها من الناحية المهارية والعلمية.



وذكرت ان البرنامج يدعم تفعيل مشاركة الشباب في تحمل المسؤولية الوطنية عبر مساهمتهم في تعزيز دورهم الإيجابي في كل المجالات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لمشاركتهم الفعالة في اكتساب المهارات المهنية والإدارية والاستراتيجية التي تعود بالنفع العام على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.



وأشارت إلى أن مشروع «المبادر المحترف» يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة وفق متطلبات السوق المحلي وحسب متطلبات الجهات التمويلية، داعية الشباب إلى الاطلاع على برامج الهيئة عبر موقعها الالكتروني (www.youth.gov.kw) واختيار ما يناسبهم من البرامج التي تقدمها بالمجان لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم.