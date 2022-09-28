مشاري المطيري

أعلن محافظ حولي ومحافظة العاصمة بالوكالة علي الأصفر عن «انضمام منطقة الفيحاء، للشبكة الإقليمية للمدن الصحية العالمية التابعة لمبادرة منظمة الصحة العالمية WHO»، كاشفا عن «ارتفاع عدد المناطق الكويتية المسجلة على الشبكة إلى 14 منطقة». جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ علي الأصفر، على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر ديوان عام محافظة حولي، وذلك للتوقيع على نموذج تسجيل المنطقة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.

وقد حضر الاجتماع كل من مدير إدارة مكتب محافظ العاصمة م. عبدالله أتش، ومدير إدارة الشؤون الإدارية في المحافظة عبدالكريم المهدي، إلى جانب رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د. آمال اليحيى، كما حضر كل من نائب رئيس اللجنة التنسيقية والمنسق العام لمدينة الفيحاء الصحية ورئيس لجنة التنمية الصحية للمدينة د. أنوار محمد بوحمرا، ورئيس مكتب المدينة الصحية د. حمد العباد، إلى جانب عضو ورئيس اللجنة التعليمية أحمد الصالح، وعضو ورئيس اللجنة المجتمعية عبدالرحمن العدواني، وعضو ورئيس اللجنة الأمنية الرائد عبدالله الرقبة، وعضو ورئيس مجلس إدارة جمعية الفيحاء محمد المشوح، بالإضافة إلى نائب المنسق العام لمدينة الفيحاء الصحية وعضو ورئيس لجنة البيئة والخدمات صلاح الموسى، وعضو مجلس منطقة الفيحاء جمال الفوزان، والعضو الاستشاري في مجلس المنطقة فهد العبدالجليل، وعضو ورئيس اللجنة الاجتماعية نوال المراغي، والعضو أميرة المسعود. ويعتبر تسجيل المنطقة هو بداية الانطلاق في العمل بمنظومة المدن الصحية والعمل على استيفاء معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وبانضمام منطقة الفيحاء لحركة المدن الصحية، يرتفع عدد المدن الصحية الكويتية المسجلة في محافظة العاصمة إلى 8 مناطق هي اليرموك والعديلية والسرة والشامية، بالإضافة إلى ضاحية عبدالله السالم والصليبخات والدسمة والفيحاء.