عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الخدمات الإسكانية المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي منذ بداية إطلاق التطبيق إلى يومنا هذا، يقارب 130875 معاملة موزعة على 20 خدمة تم إدراجها بالتطبيق.



وصرح نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح بأن المؤسسة منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي في سبتمبر 2021 حتى سبتمبر الجاري قد لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين في التعاملات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة حيث وفرت الجهد والوقت على المواطنين لاسيما خدمــــات التخصيـص على مشروع وإصدار أذونات البنــــاء وإدراج المستنــــدات إلكترونيا بالكامل مع استكمال أي نواقص من خلال أيقونة الإشعارات.



وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق باللغتين العربية والانجليزية بهدف التسهيل على المواطنين. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة على مكننة جميع خدماتها عبر التطبيق ليتمكن المواطنون من الحصول على جميع الخدمات على مدار 24 ساعة وفي أي مكان سواء داخل البلاد أو خارجها دون تكبد عناء الحضور إلى المؤسسة.



وأكد الرويح أن المؤسسة خصصت جناحا خاصا للاستفسار عن خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة خلال ساعات العمل من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 مساء.