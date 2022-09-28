بشرى شعبان



تأكيدا لمن نشرته «الأنباء» الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق خدمة تقديم بلاغ تغيب للعامل الذي دخل البلد حديثا ولديه تصريح عمل عبر «خدمة أسهل - شركات»، حيث تمكن الخدمـــــة صاحب العمل من تقديم بلاغ تغيب ضد العامل بتصريح العمـــل وذلــــك وفــــق الخطـــوات الآتية:



٭ الدخول على خدمة أسهل - شركات، اختيار القائمة الفرعية علاقات عمل وبلاغات التغيب، واختيار (طلب جديد) لخدمة تسجيل بلاغ تغيــــب لعامـــل بتصريـــح.



٭ اختيار نوع الترخيص واختيار اسم العامل ثم الضغط على تفاصيل وإدخال تاريخ التغيب ثم الضغط على تقديم التغيب.



ويسمح بطباعة تقرير البلاغ بعد مرور 7 أيام من تقديم الطلب دون مراجعة إدارة علاقات العمل وذلك عن طريق خدمة أسهل - شركات.



وسيتم إلغاء تصريح العمل الخاص بالعامل آليا بعد طباعة التقرير.