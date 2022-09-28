قام المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني اللواء رياض طواري يرافقه فريق من مديرية التوجيه المعنوي وجمعية الحرس الوطني بجولة في مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية للبنين في منطقة جنوب السرة بمحافظة حولي، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنين بمحافظة مبارك الكبير بمناسبة انطلاق العام الدراسي.



ونقل طواري إلى إدارة المدرستين تحيات القيادة في الحرس الوطني، والتقى عددا من الطلبة لتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية وحثهم على الاجتهاد في الدراسة، مؤكدا اهتمام القيادة بأداء المسؤولية الاجتماعية للحرس الوطني.



وقام فريق الحرس الوطني بتوزيع الهدايا والوجبات الغذائية.