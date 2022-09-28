أعلن المركز العلمي عن إطلاق جولة خلف كواليس الأكواريوم في تجربة جديدة يقدمها للزوار تشمل تجارب ومحطات جديدة ومحتوى علميا لم يطرح من قبل بما يناسب جميع أفراد العائلة، مؤكدا تقديم الجولة الإرشادية يوميا ومدتها 45 دقيقة، حيث يتمكن فيها الزوار من مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها عن قرب وليس ذلك فقط بل سيتمكنون أيضا من معرفة كيفية إطعامها ورعايتها والعناية بها.



وأضاف المركز أن الزوار سيتوقفون خلال الجولة في محطات رائعة منها العيادة البيطرية، مستشفى الأسماك، مختبر الطحالب، مطبخ تحضير الطعام، وحوض الأسماك الرئيسي الذي يحوي مئات الأنواع من الأحياء البحرية، مشيرا إلى أن أكثر ما يميز هذه الجولة فرصة تجربة إطعام الأسماك من أعلى الحوض الرئيسي، والتي يمكن حتى للأطفال من عمر الخمس سنوات تجربتها، إلى جانب مشاهدة ما يحدث في مختبرات المركز التي يستخدمها لإجراء العديد من الدراسات المخبرية التي تساهم في تهيئة بيئة مناسبة تضمن استدامة حياة الحيوانات فيه.



وفي هذا السياق، قال المدير العام بالإنابة وعضو مجلس الإدارة د.حمد ياسين: يعمل المركز العلمي على طرح موضوعات علمية جديدة بشكل منتظم على مدار العام، ويقدمها للزوار بطرق مبتكرة تمكنا من نقل رسالتنا ورؤيتنا بصورة فعالة للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي، ومن هذا المنطلق قدمنا هذه الجولة بحلة جديدة ليتعرفوا على ما خلف كواليس أكثر مرافقنا تميزا وهو «الأكواريوم»، وقمنا بإعادة تصميم واستخدام المساحات في خلف الكواليس لتكون أكثر جاذبية وأكثر أمانا للأطفال.



وأضاف ياسين: نؤمن في المركز العلمي بأهمية البيئة، ونسعى دائما للمحافظة على استدامة حياة الحيوانات، ونجحنا في تهيئة بيئة مناسبة ساهمت على سبيل المثال لا الحصر، في إكثار القطط البرية وأسماك قرش النمر الرملي المهددة بالانقراض، كما نجحنا في إعادة تأهيل وإطلاق مئات الأنواع من الحيوانات، وتعطي هذه الجولة للزوار فرصة للإلقاء نظرة عن كثب على العمليات اليومية التي يتطلبها تشغيل الأكواريوم، والجهود التي يبذلها خبراؤنا يوميا لتحقيق أهدافنا البيئية، وبيان دور الأكواريوم الذي لا يقتصر فقط على عرض الحيوانات، وإنما أكثر من ذلك بكثير.