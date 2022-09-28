استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس ‏التربويين محمد العازمي ود.نواف المطيري، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع أبناء وبنات الكويت المبادرين، حيث تم الاطلاع على مبادرتهما المجتمعية وزميلهما د.هادي الدوسري «واعي» للمساهمة في جهود التوعية بآفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في المدارس على امتداد مناطق الأحمدي، حيث أعرب الخالد عن التقدير والتمنيات بالتوفيق ولكل من يعملون لأجل خدمة المحافظة في مختلف مجالات الفكر والعمل والإنتاج وعلى كل المستويات.



من جانبه، أعرب رئيس فريق المبادرة محمد العازمي عن سعادته باللقاء الذي تناول الحديث عن مبادرة «واعي» لمكافحة المخدرات بين النشء، مثمنا استعداد محافظ الأحمدي لتبني هذه المبادرة التي ستنطلق منتصف أكتوبر، الأمر الذي يؤكد مدى الحرص والاهتمام بالمسؤولية المجتمعية ومواكبة المستجدات على الساحة المحلية، خاصة تجاه أبنائنا الطلبة والطالبات، وضرورة التصدي لهذه الآفة الخطيرة على المجتمع.



وأضاف العازمي: نحن كأبناء مبادرين في محافظة الأحمدي نحرص دوما على مثل هذه الأنشطة التوعوية في مناطق المحافظة، وتحقيق النتائج الطيبة داخل المجتمع، موضحا أن المبادرة تستهدف الطلبة والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وستستمر على مدى العام الدراسي كاملا بفصليه الدراسيين، متوجها بالشكر والتقدير الى محافظ الأحمدي ومنتسبي المحافظة لاهتمامهم وحرصهم على التوعية المجتمعية، وخاصة هذه المبادرة التي تتكامل مع جهود الدولة الرسمية بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ذات الصلة في مواجهة آفة المخدرات.