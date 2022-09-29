أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية أمس أن ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران) وقعت اتفاقية مع شركة الطيران الأوروبية (ايزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (اس.ايه.اف).



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تؤكد مساعي الجانبين للحد من انبعاثات الكربون من وقود الطائرات وبلوغ الناقل الأوروبي لأهداف استراتيجيته المعلنة بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول عام 2050.



وأضافت أن الاتفاقية تأكيد على شراكة أكثر من 15 عاما بين الجانبين، حيث تعتبر شركة «ايزي جيت» اول ناقل جوي يستخدم وقود مستدام في مطار غاتوك جنوبي العاصمة البريطانية (لندن) من انتاج شركة «كيو ايت للطيران» في العام 2021.



ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البترول الكويتية العالمية وليد آل بن علي قوله ان الاتفاقية تأكيد على الشراكة طويلة المدى بين الجانبين وخطوة مهمة لتحقيق اهداف الشركة في مجال الاستدامة عبر خفض انبعاثات الكربون وتمكين «ايزي جيت» من الوصول الى هدفها بانبعاثات صفرية.



وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعلامة التجارية «كيو ايت»، وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير في أوروبا شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة، كما تزود أكثر من 200 ناقل جوي بوقود الطائرات في اكثر من 60 مطارا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.