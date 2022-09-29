أعلن البنك التجاري الكويتي، عن تعطيل أعماله اعتبارا من اليوم الخميس على أن يستأنف البنك أعماله يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويلفت انتباه السادة العملاء أن خدمات البنك متوافرة أثناء الفترة المذكورة من خلال الفروع التالية:



٭ فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



٭ فرع مجمع الأفنيوز من السبت الى الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.



وأوضح البنك أنه سوف يستمر في تقديم خدماته عن طريق الخدمة الهاتفية والواتس آب (888225-1)، الذي يستقبل اتصالاتهم على مدار الساعة، والرد على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت، من خلال خدمة التجاري T-Bot، بالإضافة إلى خدمة الفيديو المباشر وخدمة الانترنت وأجهزة الخدمة الذاتية 7/24 المتوافرة في الفروع التالية:



٭ الفرع الرئيسي، حولي شارع بيروت، السالمية، الفحيحيل مجمع أجيال، الجهراء، خيطان، الدائري السادس، شارع فهد السالم.



وأكد البنك أن أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك التي توجد بمختلف مناطق الكويت تلبي احتياجات العملاء خلال الفترة المذكورة.

ويمكن للعملاء إنجاز كل معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر، وبصورة آمنة، عبر الموقع الإلكتروني www.cbk-online.com، وكذلك تطبيق CBK Mobile للهواتف والألواح الذكية وقتما وأينما شاءوا.