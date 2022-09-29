عملاء الشركة يمكنهم تحويل الأموال بشكل مريح وآمن وسريع إلى حاملي بطاقات فيزا في 34 دولة

يمكن الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق «الملا للصيرفة» والموقع الإلكتروني أو بزيارة أي من فروع الشركة

اسم المتسلم ورقم بطاقة فيزا والمبلغ.. خطوات بسيطة لإتمام تحويل الأموال وتسلمها في الوقت ذاته



علي إبراهيم



أكدت شركة «الملا للصيرفة» الرائدة في مجال التحويلات المالية والصرافة بالكويت، من جديد موقعها الريادي في السوق، من خلال تعاون استراتيجي في قطاع التحويلات المالية وإبرام اتفاقية جديدة مع شركة فيزا العالمية.



وفي حدث خاص أقيم مؤخرا في الكويت بحضور المديرة الإقليمية للمجموعة والنائبة الأولى للرئيس لدى «شركة فيزا الشرق الأوسط» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، د.سعيدة جعفر، ورئيس مجموعتي التجارة والتصنيع والخدمات المالية في مجموعة الملا، هرمزدا دافار، تم توقيع اتفاقية بين «الملا للصيرفة» وشركة «Visa»، لتعزز شركة الملا العالمية للصيرفة مكانتها الريادية في الكويت وتوسع من خدماتها وعروضها لتحويل الأموال لتشمل نطاقا أوسع في حركة الأموال عبر الحدود مع بطاقات Visa.



ومن خلال الاتفاقية الجديدة، أصبح بإمكان عملاء الملا للصيرفة تحويل الأموال بشكل مريح وآمن وسريع إلى حاملي بطاقات فيزا في 34 دولة، وقريبا جدا ستتوافر هذه الخدمة في العديد من الأقاليم الأخرى حول العالم.



ويمكن للعملاء أيضا تنفيذ هذه الخدمة من خلال تطبيق الملا للصيرفة على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو بزيارة أي من مواقع فروع الشركة البالغ عددها 107 في جميع أنحاء الكويت، وذلك في بضع خطوات سهلة، إذ يحتاج العملاء فقط إلى تقديم اسم المستلم، ورقم بطاقة فيزا، والمبلغ المطلوب إرساله، وبهذه البساطة يمكن إتمام العملية وتحويل الأموال وتسلمها من قبل الطرف المستفيد في الوقت ذاته تقريبا.



ولطالما تبوأت «الملا للصيرفة» سدة قائمة وطليعة الشركات في تقديم تجربة تحويلات مالية استثنائية ومبتكرة لعملائها، ولم يكن غريبا أن تأتي الشركة في مصاف الـ 5 شركات الأولى خليجيا استخداما للتكنولوجيا الرقمية مرتين متتاليتين حسب تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.



وتقوم الشركة حاليا بتوفير خدمات التحويلات المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وآسيا مع خطط مستقبلية تلوح في الأفق للتوسع لبلدان ودول أكثر عبر العالم في المستقبل القريب.



وتعد شركة الملا العالمية للصيرفة إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال خدمات التحويلات المالية بالكويت منذ تأسيسها في سنة 2001، وتمتلك الشركة عدد 107 فروع في الكويت وعدد 63 ماكينة لإنجاز التحويلات المالية ذاتيا منتشرة في العديد من المناطق.



وفي إطار سعيها الحثيث نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها، تبحث دائما عن قنوات جديدة وحلول مبتكرة لتحقيق مزايا ومنافع فريدة لعملائها، لذا تبنت الشركة أحدث الوسائل التقنية لترتبط مع شركائها في مجال التحويلات المالية عبر العالم وتزويدهم بخدمات استثنائية، إذ كانت الملا للصيرفة أول شركة في الكويت تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة لعملائها لإبلاغهم بوصول التحويلات لحسابات مستفيديها، ثم إطلاق تطبيق التحويلات المالية، ومنح عملائها أفضل أسعار التحويل وعرضها بطريقة آلية.



وتتيح الشركة لعملائها التعرف على آخر المستجدات أو الإطلاع على أسعار الصرف والخدمات والأنشطة والعروض الترويجية عبر زيارة الموقع الإلكتروني «www.almullaexchange.com»، أو متابعة وسائل التواصل الاجتماعي @almullaexchange على فيسبوك وانستغرام وتويتر ولينكدان.



وتعد «فيزا» مؤسسة رائدة عالميا في تقديم خدمة الدفع الرقمي مما يسهل إجراء معاملات المستهلكين والتجار والموردين والمؤسسات المالية والهيئات والجهات الحكومية الرسمية عبر ما يزيد على 200 دولة ونطاق جغرافي حول العالم.



وتقوم رسالة المؤسسة على ربط العالم عبر شبكة الدفع المالي الأحدث والأكثر راحة وموثوقية وأمان، بما يمكن الأفراد ورجال الأعمال والاقتصاديين من إنجاز أعمالهم.

نحن نؤمن بأن شبكة الدفع المالي التي نضطلع بها تخدم الشؤون الاقتصادية التي ينخرط فيها المهتمون والمشتغلون بها في كل مكان، وتعزز أعمال الناس أينما كانوا ورحلوا، ونرى أن الدخول إلى تلك الشبكة والإفادة من تطبيقاتها يشكل حجر أساس التدفقات المالية في عالم الغد.