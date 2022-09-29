6 جوائز محلية و5 إقليمية وجائزتان ضمن أفضل مختبرات الابتكار المالي.. وجائزة أفضل بنك رقمي بتقديم الخدمات المصرفية الشخصية بالشرق الأوسط

الخرافي: تطوير قدراتنا الرقمية أولوية.. ونضخ استثمارات هائلة لترسيخ تفوقنا

بدأنا مرحلة جديدة من التحول الرقمي تركز على الأتمتة والذكاء الاصطناعي

نجذب أفضل المواهب لتحقيق التزامنا بالتحديث المستمر في خدماتنا الرقمية

نوازن بين الإسراع في التطوير للحفاظ على تفوقنا وأمن وسلامة منتجاتنا

النصف: التكريم يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تلزمنا بمواصلة الابتكارات

لدينا بنية تحتية تكنولوجية هائلة وكوادر متميزة تعزز تقديمنا لخدمات عالمية

لا توجد خدمة حالياً لا يمكن لعملائنا الحصول عليها من خلال قنواتنا الرقمية

«الوطني عبر الموبايل» يجسد تفوقنا ونجاحنا بتحدي الحفاظ على ريادتنا



تتسارع خطوات بنك الكويت الوطني الرقمية لتحرز مزيداً من التقدم يتجسد بإطلاق خدمات ومنتجات مبتكرة، وحلول دفع متطورة يوما بعد يوم، ما يلقى تقديرا من المؤسسات المحلية والعالمية، حيث حصد البنك 13 جائزة على مستوى الكويت والشرق ضمن «أفضل البنوك الرقمية بتقديم الخدمات المصرفية الشخصية لعام 2022»، توجته بها مجلة «جلوبل فاينانس العالمية».



وتأتي هذه الجوائز تقديرا لجهود البنك الوطني الرقمية الحثيثة وما يقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام، حيث حصد البنك 6 جوائز محلية، و5 إقليمية، علاوة على جائزتين ضمن أفضل مختبرات الابتكار المالي، بالإضافة الى جائزة أفضل بنك رقمي بتقديم الخدمات المصرفية الشخصية بالشرق الأوسط.



وتسلم الجوائز نيابة عن البنك رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية هشام النصف، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة في دبي.



يقف وراء أحدث الخدمات والمنتجات الرقمية التي تتدفق إلى السوق عمليات تشغيلية ضخمة وبنية تحتية هائلة وفريق عمل متميز استطاع أن يحفظ لبنك الكويت الوطني فوارق ملحوظة عن المنافسين ويرسخ ريادته الرقمية.



تعزيز التفوق الرقمي



وتعليقا على هذه الجوائز، قال رئيس مجموعة العمليات للمجموعة الوطني محمد الخرافي: «يعطي الوطني أولوية قصوى لتطوير قدراته الرقمية، ولتحقيق ذلك يضخ البنك مزيدا من الاستثمارات ويجذب أفضل المواهب لتعزيز تفوقه الرقمي ومكانته الرائدة في السوق على صعيد تقديم أحدث الخدمات والمنتجات الرقمية المتميزة وحلول الدفع الأكثر تطورا».



وأشار الخرافي إلى الدور المحوري لمجموعة العمليات في ذلك الإطار قائلا: «تشكل مجموعة العمليات في الوطني المحرك الرئيسي لمسار التحول الرقمي الذي يشهد مرحلة جديدة تركز على تعزيز استخدام أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة التي تشمل تكنولوجيا الروبوتات في العمليات التشغيلية (RPA)، والأتمتة والذكاء الاصطناعي».



وأكد إطلاق مجموعة العمليات في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من التحول الرقمي نجحت خلالها المجموعة في تحويل عشرات العمليات من النظام التقليدي إلى الآلي بشكل كامل ما ساهم في تقليص عدد كبير من ساعات العمل.



وأضاف الخرافي: «نلتزم بالتحديث المستمر لكافة الخدمات وحلول الدفع الرقمية ونعمل على أن يكون هناك توازن بين الإسراع بعملية التطوير للحفاظ على تفوقنا الرقمي وفي المقابل التأكد من أمن وسلامة كافة ما يقدمه البنك من خدمات للحفاظ على سمعتنا وقوة علامتنا التجارية».



مواصلة التفوق



من جانبه، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الوطني هشام النصف: «نشعر خلال لحظات التتويج بالفخر والسعادة بما تمثله من تكليل لجهودنا على مدار عام كامل لكنها تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تلزمنا بالحفاظ على ما وصلنا إليه من تفوق ومواصلة تقديم المزيد».



وأضاف النصف: «العلامة التجارية للوطني تعني لعملائنا ثقة راسخة في قدرة البنك على الاحتفاظ بريادته في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجاتهم.

ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده الصناعة واشتداد حدة المنافسة مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى تصبح المهمة أكثر صعوبة، لذلك نحرص على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ريادتنا».



وأكد أسبقية الوطني في بدء رحلته للتحول الرقمي مبكرا، ما أثمر عن تراكم بنية تحتية تكنولوجية هائلة لدى البنك وبناء فريق عمل من الكوادر والخبرات المتميزة ما ساهم في ثراء ما يقدمه الوطني للعملاء من خدمات ومنتجات رقمية تضاهي المستويات العالمية وتلبي احتياجات العملاء بدقة وحلول دفع هي الأكثر تطورا والتي غالبا ما يكون ظهورها لأول مرة في الكويت.



نجاح القنوات الرقمية



وعن مدى نجاح القنوات الرقمية في تلبية احتياجات العملاء، أفاد النصف بأنه لا توجد خدمة لا يستطيع العملاء الحصول عليها من خلال القنوات الرقمية في الوقت الحالي حتى إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض أو فتح حساب أو فتح حساب وديعة.



وأكمل قائلا: «برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يجسد تفوقنا الرقمي ومواصلتنا قبول التحدي بالحفاظ على ريادتنا، حيث نضيف إليه باستمرار أحدث الخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا وهو ما يجعله يشهد مزيدا من عدد المستخدمين الذين زادوا 20% العام الماضي، وعدد العمليات التي زادت 30% ما يجعله أكبر فروعنا الذي يستحوذ على أكثر من 90% من المعاملات».



وعن إقبال العملاء وارتفاع مستوى الرضا عما يقدمه الوطني من خدمات ومنتجات، أوضح أن كلمة السر في إقبال العملاء المعرفة الدقيقة لاحتياجاتهم بفضل التواصل المستمر معهم والتعرف على تطلعاتهم ما يعزز من القدرة على ابتكار خدمات ومنتجات وحلول دفع تناسب أنماط حياتهم اليومية على اختلاف شرائحهم.



وعلى صعيد إطلاق أفضل حلول الدفع، قال النصف: «كعادة الوطني، نقود دفة التطوير وخاصة في مجال حلول الدفع التي تغير المشهد الخاص بها في الكويت خلال الفترة الماضية بفضل ما طرحناه في السوق من حلول دفع رقمية من بين الأحدث في الصناعة المصرفية العالمية».



جوائز «جلوبل فاينانس» المرموقة



يذكر أن جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.



كما تجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم المجلة الجوائز للشركات والبنوك الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية عالميا وإقليميا على ما تقدمه تلك المؤسسات من ابتكارات بارزة في مجال التمويل والخدمات المصرفية الرقمية.



وكذلك تقدم الجوائز لأفضل مختبرات الابتكار المالي عالميا، وتخضع إجراءات تقييم الابتكارات المالية التي تقدمها الشركات والبنوك إلى تدقيق ومراجعة من هيئة تحرير المجلة وفق معايير محددة، إضافة إلى الاستعانة بتقييم العديد من الخبراء والمتخصصين البارزين في المجالات ذات الصلة حول العالم.



جائزتان لأفضل مختبرات الابتكار المالي



عن أفضل مختبرات الابتكار المالي للعام 2022، حصد بنك الكويت الوطني جائزتين هما:



٭ أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف



٭ أفضل مختبر لشركات الخدمات المالية الرقمية



6 جوائز للأفضل كويتياً



على مستوى الكويت، حصد البنك 6 جوائز، وتميز في 5 منها ليصبح الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهي:



٭ أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)



٭ أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)



٭ البنك الرقمي الأكثر ابتكارا (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)



٭ أفضل بنك في تقديم عروض الودائع ومنتجات الاستثمار والبطاقات المصرفية عبر الإنترنت (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)



٭ أفضل بنك في دفع الفواتير وتقديمها (على مستوى الكويت)



٭ أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات الإلكترونية (على مستوى الكويت والشرق الأوسط)



«وياي».. بنك رقمي بهوية عصرية



يجسد «وياي» رؤية بنك الكويت الوطني في تقديم خدمات رقمية فائقة ومتميزة لشريحة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في كافة تفاصيل حياتهم اليومية.

ويؤكد إطلاق الوطني أول بنك رقمي في الكويت نهاية العام الماضي استمرار قيادته لمسار التحول الرقمي، وترسيخ ريادته، ما يعكس نجاح تقديم «وياي» لرؤية عصرية متكاملة، تلبي احتياجات جيل الشباب.



وقد فاز «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة جلوبل فاينانس لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.



يوفر «وياي» للشباب ما يحتاجون اليه من خدمات مصرفية مبتكرة تظهر لأول مرة في السوق الكويتي، وسيواصل البنك تقديم المزيد من المنتجات والحلول المصرفية التي توافق تطلعاتهم.

ومنذ الإطلاق، شهد البنك إقبالا كبيرا من شباب جيل Z على فتح حسابات جديدة، حيث يمكن فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأية أوراق.



كان «وياي» قد دشن تطبيقه على متجر آبل Apple Appstore ومتجر جوجل بلاي Google Playstore حتى يتمكن العملاء من تحميل التطبيق والاشتراك في أي وقت باستخدام تطبيق هويتي على الموبايل أو باستخدام صورة ضوئية من البطاقة المدنية.



فريق العمل الركيزة الأساسية للإنجازات



يعد فريق عمل الوطني الذي يزخر بكوادر متميزة تبذل جهودا دؤوبة على مدار العام الركيزة الأساسية لصرح الإنجازات حيث يمثل كلمة السر فيما يتم إحرازه من تقدم وتفوق على كل الأصعدة.



ويعزز الدور الحيوي لفريق العمل ما يملكه موظفو الوطني من مهارات وخبرات وما يتسمون به من روح المسؤولية والمبادرة والإصرار على التفوق، ما يجعلهم العمود الفقري لكل الإنجازات والابتكارات والمبادرات الرائدة.



وقد استطاع موظفو الوطني مواصلة العمل في ظل ظروف استثنائية استمرت لعامين نتيجة تداعيات الجائحة، بل ونجحوا رغم التحديات إضافة المزيد من النجاحات وإعلاء مصلحة الوطني والعمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على ريادة البنك محليا وإقليميا، ويولي «الوطني» اهتماما بالغا بكوادره المتميزة ويعول على جهودها في مواصلة النجاح نحو مستقبل مزدهر للبنك.