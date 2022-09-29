قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: إبراهيم حسين إبراهيم عبدالله، خالد نسيم فضل حسين، علي ناصر علي العطار، عبدالمعطي محمد العبدالله، زاهدة عبدالحي ملا بخش، وليد جميل مكارم، سالم ابراهيم علي العوضي، مي صالح مبارك الفلاح، مبارك عبدالله حمد الحردان، فريدة محمد رضا سيد هاشم محمد رضا.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



علماً أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.