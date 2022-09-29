شاركت الكويت في الاجتماع الـ66 للجنة وكلاء وزارات المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين الماضي، حيث ترأست وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك تحضيرا للاجتماع الـ117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سوف يعقد بتاريخ 3 أكتوبر المقبل في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عددا من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، يأتي في مقدمتها آلية متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.



كما تم الاطلاع على نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع الـ11 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، كما استمع الوكلاء إلى تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.