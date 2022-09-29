قالت وزارة المواصلات أمس إنها وقعت عقدا مع أحد المكاتب الاستشارية لاستكمال دراسة الجدوى لخصخصة شبكة الاتصالات الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشعل الزيد في تصريح صحافي أن هذا المشروع يحظى باهتمام بالغ من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.



وذكر الزيد أن الوزيرة الفارس ترأست الاجتماع التحضيري مع المكتب الاستشاري المعني بتطوير الاستثمارات لقطاع الاتصالات بحضور اللجنة المشتركة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعطت توجيهاتها للمعنيين بهذا الموضوع بسرعة الإنجاز وتذليل جميع العقبات والمعوقات حتى يتم تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.



ولفت إلى أن هذه الخطوة أتت بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة التي ترأستها وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وتعزيز إيرادات الدولة بما يتناسب مع رؤية كويت جديدة 2035.



وأشار إلى أن هذا المشروع يقع ضمن برنامج الوزارة لتطوير خدماتها، لاسيما في مجال الاتصالات الذي يعد محورا أساسيا في النهوض بجميع المجالات سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.