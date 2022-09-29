حنان عبدالمعبود



أعلن مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي أن مركز سلمان الدبوس للقلب من المراكز التي تخطت الاقليمية والمحلية الى العالمية، كاشفا عن اجراء نحو 2000 قسطرة و250 عملية «ايكمو» سنويا بالمركز، مبينا أنه أول مركز في الكويت استخدم القسطرة الفورية لانقاذ الأرواح بالتنسيق مع أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الطوارئ الطبية الذين من خلالهم يتم التواصل وتقييم الحالة ومدى حاجتها والوقت لإجراء القسطرة، مؤكدا انه مركز الجودة والامتياز في علاج أمراض القلب وإنقاذ الأرواح.



جاء ذلك على هامش الاحتفال بيوم القلب العالمي الذي نظمته منطقة الأحمدي الصحية بمركز سلمان الدبوس للقلب التابع لمستشفى العدان تحت شعار «احمي قلبك لتحمي قلوب من حولك».



وقال الشطي: في مركز سلمان الدبوس تم إجراء اول عملية زراعة قلب بشري في الكويت وزراعة كبد بشري بكادر وطني متكامل، ولهذا حقق الجائزة الذهبية على مستوى العالم في نظام «الايكمو» لانقاذ الأرواح.



وتخلل الاحتفال مداخلة لرئيس قسم جراحة القلب د.رياض الطرزي، كما ألقت رئيسة قسم القلب د.سماح الخرجي كلمة أكدت فيها على أن المركز تجاوز مرحلة العلاج وجودته الى التواصل مع المرضى من خلال تعزيز الوقاية والتأكيد على أن «درهم وقاية خير من قنطار علاج».



ووجهت الخرجي رسالة للأصحاء بينت فيها أن أمراض القلب والشرايين قاتلة ومن الأسباب المؤدية للوفاة والمراضة، وفي الوقت نفسه يمكن الوقاية منها، ويجب مكافحتها والتقليل من أعراضها من خلال اعتماد أنماط صحية للحياة، وعمل فحوصات دورية، ناصحة المرضى بضرورة مراجعة الطبيب وعدم الاعتماد على تجديد الدواء دون زيارة الطبيب.