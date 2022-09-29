ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة «لمن يهمه الأمر» الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها او تلفها. وأضافت ان على الناخبين الذين فقدوا أو اتلفت جناسيهم التقدم إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر صباح يوم الانتخاب من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء للحصول على شهادة «لمن يهمه الأمر» الخاصة بالانتخابات ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.



وأشارت إلى ان إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية هي حضور صاحب العلاقة شخصيا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج، مصطحبا معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى صورتين شخصيتين 4×6 خلفية زرقاء.



وحرصا على راحة كبار السن وذوي الهمم خصصت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم.



ويمكن للناخبين التعرف على رقم القيد الانتخابي والدائرة ومكان الاقتراع ورقم اللجنة عبر تطبيق سهل الحكومي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على الرابط التالي: www.moi.gov.kw.



وأشارت إلى ان إدارة شؤون الانتخابات قد قامت بتوفير خط ساخن على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء في يوم الاقتراع.



هذا، وبثت وزارة الداخلية عدة بروشورات توعوية بهذا الخصوص، كما دعت الناخبين الى التعاون مع رجال الأمن.