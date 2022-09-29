بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري عبدالعزيز المطيري عن أن الوزارة وتماشيا مع خطة عمل الحكومة، وتنفيذا لتوجيهاتها في التحول الرقمي والعمل على التطوير الدائم للعمل بكافة القطاعات، فقد أنجزت الوزارة العمل في 3 أنظمة إلكترونية وأصبحت جاهزة وبانتظار الاعتماد النهائي من قبل القطاعات المعنية لتحديد الموعد النهائي للتنفيذ.



وأكد المطيري في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في الإجراءات التي تنفذها وسعيها إلى ترحيل وتوطين البيانات الأساسية المحليــــــة إلى الحوسبة السحابية، وكذلك تسعى جاهدة للمشاركة في تطبيق «سهل» وتنفيذ الحلول الرقمية مثل برامج وتطبيقات للأجهزة المحمولة.



ولفت إلى أن الوزارة قامت بتطوير وتطبيق عدة أنظمة تخدم قطاعاتها، مضيفا أن الأنظمة الإلكترونية الثلاثة تشمل: ميكنة جمعيات النفع العام قطاع التنمية الاجتماعية، الانتخابات الإلكترونية في قطاع التعاون، والملف الوظيفي الذي يخدم جميع الموظفين.



وعن تفاصيل المشاريع الثلاثة، قال إن تطبيق نظام الملف الوظيفي: والذي من خلاله يتم التحول من النماذج الإدارية الورقية التي يقوم بكتابتها الموظفين يدويا إلى نماذج رقمية والتي يمكن استخدامها في ترتيب وحفظ هذه البيانات، يهدف النظام إلى إلغاء المعاملات الورقية بتطبيق النماذج الإدارية الإلكترونية (الإجازات بكل أنواعها والاستئذان بكل أنواعه) بإرسال المعاملات آليا واعتمادها من المسؤولين وإدخالها في نظام الشؤون الإدارية اختصارا للدورة المستندية ويخفف الضغط عن جميع موظفي الوزارة ولعدم ضياع أو تلف للنماذج.



ميكنة جمعيات النفع العام



وبالنسبة لنظام ميكنة الجمعيات النفع العام، قال المطيري إنه يستهدف تنسيق وتطوير جهود قطاع التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية من حيث: 1- الربط الآلي مع 93 مبرة 64 جمعية خيرية 125 وجمعية أهلية.



2- التنسيق مع بيت الزكاة عن طريق الربط الآلي.



3- الربط مع وزارة الخارجية (منظومة العمل الإنساني).



4- إرسال طلبات إشهار الجمعيات عن طريق النظام واللائحة الأساسية وأهداف الجمعية.



5- إدخال البيانات الأساسية وأسماء المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات.



6- تقديم طلبات المشاريع.



7- تمكين إدارة الجمعيات الخيرية وإدارة الجمعيات الأهلية من تتبع كل طلب إذا كان مكتملا او معلقا او يحتاج الى تقديم أي وثائق أخرى.



8- الموافقة على طلبات الصرف.



9- إرسال التعاميم.



10- الربط مع النظام المركزي للمساعدات.



11- مراقبة كافة أعمال الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية.



12- إرسال الميزانية والحساب الختامي.



13- يقوم النظام بمتابعة تسجيل البيانات والمعلومات المالية لحسابات البنوك.



14- إمكانية المصادقة على المعلومات إلكترونيا.



15- يقدم على تقارير وإحصائيات مرنة.



16- تحديد موعد الانتخابات.



التصويت الإلكتروني



وذكر المطيري أن نظام التصويت الإلكتروني في التعاونيات سيسهم في تسهيل انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارات الجمعيات التعاونية حيث ومن خلال هذا النظام الذي يضع حدا لمشاكل أوراق التصويت الملغاة أو لطباعة وتجهيز آلاف النسخ من أوراق الاقتراع وكذلك لمشاكل البطاقة المدنية مثل تقديم بيانات غير صحيحة.