دارين العلي - عاطف رمضان



أوصى الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء م.مطلق العتيبي أصحاب القسائم في مدينة المطلاع بضرورة مراعاة استخدام المرشدات والأخذ بعين الاعتبار كفاءة التكييف والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة عند تشييد وتجهيز منازلهم.



جاء ذلك في تصريح له أمس عقب إطلاق التيار الكهربائي في المدينة، حيث هنأ الأهالي بتشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية، وسيجري تباعا تشغيل باقي المحطات، مضيفا «نوصيكم بترشيد الاستهلاك وكفاءة التكييف والأجهزة».



بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في «السكنية» م.راشد العنزي عقب اجتماعهم مع الوكيل المساعد في قطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي وقيادييه ان محطة 1Z ضمن العقد رقم 1346 لمشروع تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة تحويل رئيسية 11/132/400ك.ف هي من المحطات الكبرى من اصل اربع محطات والتي تغذي باقي المحطات لتوصيل التيار الكهربائي للقسائم والمباني الخدمية في ضواحي مدينة المطلاع.