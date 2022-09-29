استقبل مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ضيوفا من واشنطن خلال زيارتهم للكويت. وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الغصين. حضر اللقاء د.إيلي أبوعون، مدير برامج شمال أفريقيا والمكتب الاقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام بالإضافة الى ليون شهابيان، مراقب لشؤون شبه الجزيرة العربية في مجموعة غلوبال إنسايتس المختصة في رصد وتقييم المخاطر الجيوسياسية، وآلياتها.



وتأتي زيارتهم للكويت ضمن وفد كبير دعت إليه وزارة الإعلام يضم صحافيين وباحثين وعاملين في مراكز دراسات أميركية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الدولة وإعداد تقارير عنها من عدة جوانب.



وحول اللقاء، قال د.أبوعون: «إن الجهود المستمرة والمتواصلة لتحسين وتطوير التجربة البرلمانية في الكويت تميز هذا البلد الصغير عن بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نشهد هناك تراجعا كبيرا في الممارسات الديمقراطية».



وقال شهابيان: «نشيد بالسلطات الكويتية اتاحة الفرصة للمحللين للوصول إلى الانتخابات. فلا شيء يفوق جودة العمل الميداني، وهذه التبادلات والزيارات تساعدنا كثيرا في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف».



وحول الاجتماع، قال الغصين: «سعينا في مركز ريكونسنس ومنذ التأسيس قبل 3 سنوات على بناء جسور تواصل مع الديبلوماسيين الأجانب والخبراء الدوليين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجتمع الدولي والكويت، للاستفادة منهم في طرح الأفكار وتبادل الرؤى، والسعي لإقامة حوار مجتمعي بناء حول عديد من القضايا».



واضاف: «نشد على أيدي المؤسسات الرسمية في الكويت سعيها لدعوة مثل هذه الوفود، التي تلعب دورا مهما في إطلاع المهتمين بالشأن الكويتي في واشنطن العاصمة على العملية الديمقراطية الكويتية مما يسهم في تقريب العلاقات الودية غير الرسمية مع الخبراء في واشنطن، ونرجو منهم الاستمرار بتبادل مثل هذه الزيارات».