عاطف رمضان



أشاد رئيس لجان مدينة المطلاع مشعل الهاجري بجهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والجهات المعنية الاخرى فيما يخص التزامها بالجدول الزمني في مشروع مدينة المطلاع وكذلك تشغيل المحطات وايصال التيار الكهربائي لهذه المنطقة. وقال الهاجري في تصريح لـ «الانباء»: نبارك لأهالي المطلاع بمناسبة توصيل التيار الكهربائي في محطة 1Z، وهي من أولى المحطات الرئيسية في مشروع مدينة المطلاع، معربا عن امله أن تلتزم الجهات المعنية بإيصال التيار الكهربائي لبقية الضواحي وقسائم المواطنين. ولفت الهاجري الى ان نائب المدير العام لقطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي أكد ان توصيل التيار الكهربائي في محطة 1Z في مدينة المطلاع بمنزلة خطوة اولى لايصال التيار الكهربائي لبقية المدينة بشكل عام. واشار الهاجري الى ان مراقب الاعمال الكهربائية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. مشعل العتيبي أفاد بأن معظم المحطات الرئيسية تم الانتهاء منها وسيتم الانتهاء من بعض المحطات تباعا خلال الشهرين المقبلين وكذلك خلال يناير المقبل. وقال الهاجري ان مسؤولي «السكنية» أفادوا بأن المؤسسة تعمل حاليا على طرح المناقصات الخاصة بالمطلاع وستعطى الأولوية للضواحي الجاهزة.