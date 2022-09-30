أفادت شهادة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي نشرتها السجلات الوطنية لأسكتلندا، بأن الشيخوخة هي سبب وفاة ملكة بريطانيا.



وحددت الشهادة وقت وفاة الملكة الراحلة الساعة 0310 مساء بالتوقيت المحلي (1410 بتوقيت غرينتش).



وتوفيت إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي الواقع في المرتفعات الاسكتلندية، في الثامن من سبتمبر الجاري.



وأصدر قصر باكنغهام بيانا بعد الساعة 12:30 ظهرا في ذلك اليوم قال فيه إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة وإنها ستظل تحت الإشراف الطبي. وتم الإعلان رسميا عن الوفاة الساعة 06:30 مساء في اليوم ذاته.



وتظهر شهادة الوفاة أن الأميرة آن، ابنة الملكة اليزابيث، تولت تسجيل الوفاة في 16 سبتمبر الجاري.



وجاء ذلك بعد يومين من آخر مهمة رسمية للملكة، عندما عينت ليز تراس رئيسة للوزراء.



وعانت إليزابيث الثانية، التي بقيت 70 عاما على العرش، مما أسماه قصر باكنغهام «مشكلات عرضية في الحركة» منذ نهاية العام الماضي، مما اضطرها إلى إلغاء أغلب ارتباطاتها العامة.