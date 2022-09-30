أعلن البنك المركزي العراقي أمس، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي أجنبي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار، فيما أكد أن العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130‎%.



وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، لوكالة الأنباء العراقية، إن احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار، وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي تاريخيا.



وأشار إلى أن العملة العراقية قوية جدا، لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع.



وأوضح أن الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد، إذ إنه وصل في السابق إلى 40 مليارا، وكان الاقتصاد متعافيا، موضحا أن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة.



ولفت إلى أن كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه، معربا عن أمله في أن يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار.