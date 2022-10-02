مجلس الوزراء يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

3 تغييرات أساسية تتضمن شغل الحقائب الشاغرة بتعيين وزراء بالأصالة واختيار المحلل وتعيين أكثر من امرأة



المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الوزراء تبدأ بالترتيبات الزمنية ذاتها التي نص عليها الدستور في خطوات نموذجية تحسب للقيادة السياسية



الحكومة تلتئم عند العاشرة من صباح اليوم " أمس" و ترفع استقالتها لصاحب السمو الأمير بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

الدستور حدد أسبوعين كحد أقصى لانعقاد مجلس الأمة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية



مجلس الوزراء يثني على جهـود العامليـن في يوم الاقتراع وفـي مقدمتهـم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة و تسخيرهم كل الإمكانات اللازمة لتمكين المواطنين لأداء واجبهم الوطني



جنان بوشهري : لا أرغب بالانضمام إلى الحكومة الجديدة



المجلس مهنئاً محمد بن سلمان بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السعودي : كل التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين

مريم بندق



أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما في اجتماعه الاستثنائي أمس بأنه سيقوم برفع استقالة الحكومة الى القيادة السياسية اليوم الأحد.

وتبدأ القيادة السياسية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين صباح غد لتسمية رئيس الوزراء خلال المدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها الدستور تمهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة في خطوات دستورية نموذجية تحسب للقيادة السياسية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 الجاري، وقرر رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

هذا، وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن 6 أيام رسمية فقط متبقية لإعلان التشكيل الجديد، لافتة إلى أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون بنهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، مستدركة: أما تأدية القسم الدستوري أمام القيادة السياسية فسيتم الاثنين 10 الجاري على اعتبار أن الأحد يوم «راحة».

وكشفت مصادر أخرى عن أن أهم ملامح التشكيل الجديد ستكون سد شواغر وزارات «الداخلية» و«شؤون مجلس الأمة» و«الشؤون» و«الإسكان» إلى جانب اختيار النائب المحلل مع توزير أكثر من امرأة.

وشددت المصادر على أن الوزراء الحاليين أثبتوا كفاءة ونفذوا إصلاحات في زمن قياسي، لذا فإن أغلب الوزراء عائدون.

الحكومة تجتمع عند العاشرة من صباح اليوم وترفع استقالتها لصاحب السمو الأمير بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

عاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى البلاد مساء أمس الجمعة ويرأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت .

وبالإشارة إلى ما نشرته "الأنباء" الخميس الموافق 29 سبتمبر الماضي تحت عنوان " إعلان الحكومة الجديدة لن يتأخر "سيكون لقاء اليوم " الاجتماع الوداعي " للحكومة وذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه "يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

مجلس الوزراء يعتمد مرسوما بموعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم

يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مرسوم ضرورة يتضمن موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة .

الدستور حدد أسبوعين كحد أقصى لانعقاد مجلس الأمة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

أوضحت مصادر خاصة ل " الأنباء"، أن الدستور حدد أسبوعين كحد أقصى لانعقاد مجلس الأمة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث نص على انه " يعقد المجلس خلال أسبوعين من إعلان النتائج ".

وأضافت: ولا ينعقد المجلس إلا بحكومة جديدة أما الحكومة القائمة فيجب عليها تقديم استقالتها فور إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية .

مجلس الوزراء : 11 أكتوبر موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم 11 أكتوبر موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.

انتهاء اجتماع مجلس الوزراء .. والحكومة استقالت

علمت " الأنباء" انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد صباح اليوم ، وسترفع الحكومة استقالتها إلى القيادة السياسية.

الحكومة الجديدة تقسم اليمين الدستورية خلال ال 7 أيام العمل المقبلة

قالت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء"، إن الحكومة الجديدة ستقسم اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية خلال ال 7 أيام عمل المقبلة ، وبحد أقصى 9 أو 10 الجاري.

المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الوزراء تبدأ بالترتيبات الزمنية ذاتها التي نص عليها الدستور في خطوات نموذجية تحسب للقيادة السياسية







تبدأ القيادة السياسية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين صباح غد لتسمية رئيس الوزراء خلال المدة الزمنية و بالترتيبات ذاتها التي نص عليها الدستور تمهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة في خطوات دستورية نموذجية تحسب للقيادة السياسية.

وزير شؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس : الحكومة استقالت .. و" افتتاحية" المجلس 11 أكتوبر

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الوزير الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن مجلس الوزراء رفع الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور.

يذكر أن المادة (57) من الدستور نصت على أنه يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

جنان بوشهري : لا أرغب بالانضمام إلى الحكومة الجديدة

أوضحت عضو مجلس الأمة د.جنان بوشهري عدم وجود أي نية أو رغبة لديها بقبول المنصب الوزاري والانضمام إلى الحكومة.



وقالت بوشهري في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": تتداول بعض الخدمات الإخبارية معلومات عن دخولي الحكومة الجديدة كوزير محلل، وأود التوضيح أنه لا نية لي ولا رغبة بدخول الحكومة، مع تمنياتي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالتوفيق في اختيار فريق من الكفاءات المشهود لها بنظافة اليد والقدرة على الإصلاح ومواجهة الفساد.

رئيس الوزراء : سأرفع استقالة الحكومة للقيادة السياسية غداً



أحاط رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً في اجتماعه اليوم بأنه سوف يقوم برفع استقالة الحكومة للقيادة السياسية غداً الأحد.

مجلس الوزراء يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم .

وأعرب المجلس عن تمنياته لسموه وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا الغالي الكويت.

مجلس الوزراء يثني على جهـود العامليـن في يوم الاقتراع وفـي مقدمتهـم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة و تسخيرهم كل الإمكانات اللازمة لتمكين المواطنين لأداء واجبهم الوطني

أشاد بجهود رجال القضـاء والنيابة العامـة في عملية الاقتراع







استمع مجلس الوزراء إلـى شـرح قـدمـه نائب رئيس مجلـس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالـة حـول سير عملية الانتخابات. وقد أشاد مجلـس الـوزراء بالجهود الملموسة والتنظيم المتميز لعملية الاقتراع والذي كان ثمـرة جهـود مخلصـة بذلهـا كـل مـن رجـال القضـاء والنيابة العامـة الـذيـن تحملـوا أعبـاء مسؤوليتهم الوطنيـة.



كمـا أثـنـى المجلـس عـلـى جهـود كـافـة العامليـن فـي الجهات الحكومية المعنيـة وفـي مقدمتهـم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، على تسخيرهم كل الإمكانات اللازمـة لتمكين المواطنين لأداء واجبهم الوطني، وأبـدى المجلـس ارتياحـه لـلـروح الأخويـة الطيبـة والمنافسـة الشـريفـة الـتـي سـادت بين جميع المرشحين والناخبين.



إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للأعضـاء الـذيـن فـازوا بثقـة المواطنيـن، سـائلاً المولـى عـزوجـل لهـم التوفيق والسداد فـي أداء رسالتهم السامية فـي خـدمـة وطنهم، وأن تتضافر جميع الجهود والإمكانات لترجمـة توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين لتعزيز التعاون البنـاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة لبنـاء التنميـة الشـاملة بمـا يعـود بالخيـر على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

مجلس الوزراء مهنئاً محمد بن سلمان بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السعودي : كل التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين

هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا لسموه رعاه الله كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق ما يتطلع اليه الشعب السعودي الشقيق وكل ازدهار ونماء للمملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله.

المجلس هنّأ صاحب السمو بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم وهنّأ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء يرفع استقالة الحكومة إلى القيادة السياسية اليوم

المجلس هنّأ النواب بثقة المواطنين سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم وأن تتضافر جميع الجهود لتعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الخميس الماضي، شهدت خلالها البلاد إكمالا لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته، متمنيا لسموه وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.

كما هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء متمنيا لسموه، رعاه الله، كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق ما يتطلع اليه الشعب السعودي الشقيق، وكل ازدهار ونماء للمملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولقائه الأخوي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي سلم خلالها رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

ثم أحاط المجلس علما بالزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا، تم خلالها إلقاؤه كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي استعرض فيها دور المنظمة التاريخي في التصدي لأحداث متغيرة من التحديات والأزمات المزمنة التي واجهها العالم والمخاطر التي تواجهها البشرية، كما جدد سموه من خلال كلمته تمسك الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق الرسالة السامية لهذه المنظمة في خدمة البشرية، واستعرض سموه جهود الكويت للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار إضافة إلى محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، كما أشار سموه من خلال كلمته إلى أبعاد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وما أحدثه من أضرار، وأكد أن دولة الكويت حققت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بالزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، ممثلا عن صاحب السمو الأمير لحضور مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، حيث نقل تعازي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وشعب الكويت.

ثم أحاط وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مجلس الوزراء علما بصدور القرار الوزاري بشأن انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل لبلوغه السن القانونية، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قدمها المستشار طيلة فترة خدمته في القضاء، أدى خلالها أعمال متميزة اتسمت بالمسؤولية والإخلاص، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

وفي ضوء الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر التي جرت يوم الخميس الماضي، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الملموسة والتنظيم المتميز لعملية الاقتراع والذي كان ثمرة جهود مخلصة بذلها كل من رجال القضاء والنيابة العامة الذين تحملوا أعباء مسؤوليتهم الوطنية على أكمل وجه في إجراء عملية الانتخاب في اللجان الانتخابية، كما أثنى المجلس على جهود كل العاملين في الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، على تسخيرهم كل الامكانات اللازمة لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الوطني وحسن تعاملهم الذي كان له دور كبير في تسهيل العملية الانتخابية.

كما أبدى المجلس ارتياحه للروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة التي سادت بين جميع المرشحين والناخبين والتي تجلت فيها روح الأسرة الواحدة وعكست تجذر الممارسة الديموقراطية في الكويت بما تمثله نتائج الانتخابات من ترجمة صادقة لآراء وتوجهات المواطنين في اختيار ممثليهم.

وقد أعرب المجلس عن خالص التهنئة للإخوة والاختين الأعضاء الذين فازوا بثقة المواطنين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم وأن تتضافر جميع الجهود والامكانات لترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية بما يعود بالخير على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

كما أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس علما بأنه سيقوم برفع استقالة الوزارة للقيادة السياسية اليوم الأحد وذلك تنفيذا للإجراءات الدستورية بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك يوم الثلاثاء 15ربيع الأول 1444هـ الموافق 11 أكتوبر 2022، وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

سموه هنّأ رئيسي الصين وقبرص بالعيد الوطني



رئيس الوزراء هنّأ الفائزين بعضوية مجلس الأمة ومحمد بن سلمان بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.