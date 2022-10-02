محمد راتب



أكد مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس سيلتقي قيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مكتبه اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتناول اللقاء الحث على المزيد من الإنجازات بما يتواءم مع العهد الجديد والرؤية الحكومية القائمة على إيلاء الأمن الغذائي الأولوية.



وتابع أن هذا اللقاء يأتي بعد تسكين الشواغر القيادية واختيار الكفاءات لإدارة المرحلة المقبلة وتطلعات الوزير لأن تشهد الهيئة إنجازات على مختلف المستويات بعد الركود الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، إلى جانب تصحيح المسار وتطبيق القانون والحيلولة دون وقوع أي فساد في أي قطاع من قطاعاتها.