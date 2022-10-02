ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مدير الجامعة د.يوسف الرومي أصدر قرارا بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكلية العلوم الطبية المساعدة للقيام بأعمال رؤساء الأقسام العلمية في كلية الصحة العامة بالإضافة إلى عملهم الأصلي، على أن يتم تكليف أستاذ بقسم تكنولوجيا علوم المختبرات بكلية العلوم الطبية المساعدة د.ثازهمبال ماثيو للقيام بأعمال رئيس قسم السياسة والإدارة الصحية والأستاذ المشارك بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب د.مي المغربي للقيام بأعمال رئيس قسم علوم الأوبئة والإحصاءات الحيوية. وأشارت المصادر الى تكليف الأستاذ المشارك بقسم الطب النفسي بكلية الطب د.سليمان الخضاري للقيام بأعمال رئيس قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية والأستاذ المشارك بقسم طب الأطفال بكلية الطب د.داليا العبدالرزاق للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة العامة، والأستاذ المشارك بقسم التشريح بكلية الطب د.علياء موسى للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة العامة.