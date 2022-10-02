

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وافق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على إعادة بحث طلب طرح مناقصة دراسة الجدوى الاقتصادية من انشاء شخصية اعتبارية مستقلة أو أكثر وفقا للأشكال القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين الكويتي تختص بالتمويل الاسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية. وفي هذا الصدد، ستطرح التأمينات الاجتماعية المناقصة اليوم الأحد، على أن يكون الموعد المقرر لإغلاقها الأول من نوفمبر المقبل، ويستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 74/2019 بشأن التعديلات على قانون المناقصات العامة.