في إطار تبنيها لـ «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، أصدرت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) القائمة الطويلة الخاصة بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2021 - 2022، والتي تعد واحدة من أهم الجوائز العربية التي تعنى بفن القصة القصيرة العربية. وقد عبر رئيس مجلس أمناء الجامعة فهد العثمان عن سعادته بتنافس (241) مجموعة قصصية من مختلف البلاد العربية والعالم على جائزة القصة، التي باتت تمثل حضور الكويت الأهم في مشهد الجوائز العربية. وبما يشير إلى حالة من الاهتمام الحقيقي بالمشاركة والتنافس في هذا المضمار الأدبي عامة، وفي موضوع السرد القصصي خاصة. ومثلت المجموعات المشاركة طيفا واسعا من الأساليب والأنماط المبدعة والرصينة.



وتشكلت لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة القصيرة لهذه الدورة من: د.عبد الله إبراهيم، رئيسا، وعضوية كل من: د.عبدالقادر فيدوح، ود.خالد رمضان، ود.مريم خلفان السويدي، ود.عادل ضرغام. وقد راعت اللجنة خصوصية النوع السردي للقصة القصيرة من جهة، ومرونة معايير التحكيم من جهة أخرى، وحافظت على التوازن بين الأمرين بما يحترم تماسك النصوص، ووحدة موضوعاتها، وتقدير قيمتها السردية، وقوتها الابتكارية، مستندة إلى معايير أساسية من بينها:



- جدية الموضوع، والتخيلات، والأفكار، وكيفية المعالجة السردية.



- بناء الشخصيات والأحداث وحبكها، أي مجمل ما يؤلف البنية السردية للقصة القصيرة.



- كفاءة الأسلوب، وسلامة اللغة، وإجادة الحوار، وبراعة السبك اللغوي الذي يصهر عناصر القصة في خطاب متجانس ومتماسك.



وقد أخذت اللجنة في حسبانها مبدأ أن الأعمال الأدبية لا تكتب لكي تكافأ بالجوائز، إنما الجوائز هي التي تسعى إلى المميزة منها. وخلصت لجنة التحكيم، بعد نقاشات مطولة، ونظر معمق في بنية وجدة مواضيع المجاميع القصصية، إلى اعتماد قائمة طويلة من 10 أعمال، وجاءت حسب الترتيب الألفبائي لأسماء المؤلفين، وستصدر جائزة الملتقى في شهر نوفمبر قائمتها القصيرة المكونة من خمس مجاميع، ثم تنعقد في حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) احتفالية الجائزة، حيث يحصل الفائز على مبلغ 20 ألف دولار ودرع وشهادة الجائزة، بينما يحصل باقي كتاب القائمة القصيرة على 5 آلاف دولار ودرع وشهادة الجائزة.