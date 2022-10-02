بشرى شعبان



قال رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المسنين ومبرة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي إن دول العالم تحتفل في أول أكتوبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي للمسنين، هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1990م للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، بهدف تأسيس مظلة دائمة ومشتركة للأنشطة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بين جميع دول العالم، للتركيز على توعية وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات الحكومية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتنفيذ الأنشطة التطوعية والخيرية والإنسانية، والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي. وذكر البغلي ان احتفال هيئة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين لهذا العام يأتي تحت شعار «مرونة المسنات ومساهماتهن»، مضيفا أن جائحة كورونا فاقمت أوجه التفاوت في المجتمع، فخلال السنوات الـ 3 الماضية زادت الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والمناخية على حياة كبار السن، ولاسيما المسنات اللاتي يشكلن السواد الأعظم منهم. وأكد البغلي أن إعلان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في تقريره تحت عنوان الخطة المشتركة، والتي بموجبها تم توجيه الدعوة لكل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني لإدراج المسنات في المراكز المعنية بالسياسات، وضمان المساواة بين الجنسين، يضاعف من مسؤوليتنا كعاملين في مؤسسات المجتمع المدني تجاه النهوض بالعمل الخيري التطوعي والإنساني تجاه تحقيق هذه الغاية وجميع الغايات الأخرى المتعلقة بتمكين كبار السن وإشراكهم كعنصر فعال في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية.