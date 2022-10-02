

عبدالعزيز الفضلي



تدرس وزارة التربية مقترحا بتعديل توقيت الدوام المدرسي في المرحلة الابتدائية ليتم انتهاء الدوام في الساعة الواحدة والثلث بدلا من الواحدة والنصف ظهرا، حيث قام وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بتحويل المقترح الذي تقدمت به جمعية المعلمين إلى قطاع التعليم العام للإفادة وإعداد الرد.



وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في المقترح الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: «بداية نثمن لكم حرصكم الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة التربية وجمعية المعلمين والتي نساهم من خلالها معا على تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها، وفي إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، ومنها توقيت الدوام المدرسي في المرحلة الابتدائية، فيسرنا أن نعرض عليكم مقترح جمعية المعلمين الكويتية وأهل الميدان التربوي حول قرار رقم (17317) بخصوص توقيت الدوام المدرسي بالمرحلة الابتدائية، والذي يتضمن انتهاء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية في تمام الساعة 1:20 ظهرا، وذلك من خلال تقليص زمن الفرصة الثانية لتكون 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة بهدف مراعاة أولياء الأمور وتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام مع نهاية اليوم الدراسي لجميع المراحل التعليمية، آملين اطلاعكم عليه لنتعاون معا في تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في كل القضايا التربوية التي تهم الميدان التربوي والعملية التعليمية للنهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية وتحسين مخرجاتها والمساهمة في تقدم بلدنا الحبيبة الكويت.