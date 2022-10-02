عبدالعزيز الفضلي



يكتمل اليوم الأحد المربع التعليمي لطلبة المدارس بعودة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث سبقهم في العودة زملاؤهم في الابتدائي ورياض الأطفال في عودة شاملة بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن وزارة التربية واصلت تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة من حيث توفير العمالة والأثاث وتوزيع الهيئات التعليمية، مشيرة إلى أن الأمور تسير حسب الخطة الموضوعة بالتعاون مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.



وأوضحت المصادر انه من المتوقع إصدار قرارات الوظائف الإشرافية التعليمية وتوزيعها على المدارس خلال الأسبوع الجاري، متمنية التوفيق للجميع.



ودعت الطلبة إلى تنظيم أوقاتهم ومحاولة عمل توازن بين كل مادة دراسية، وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، مؤكدة أن العام الدراسي يحتاج إلى انطلاقة إيجابية وبقوة، قائلة: «لا تقم بأكثر من عمل في وقت واحد، خصص وقتا للدراسة ووقتا للراحة».



وتستقبل مدارس التعليم العام في جميع المناطق التعليمية 503039 متعلما بمختلف المراحل التعليمية، من ضمنهم 40978 تلميذا في رياض الأطفال، و184508 تلاميذ في المرحلة الابتدائية، و157405 طلاب في المرحلة المتوسطة، و116956 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية، هذا بالإضافة إلى 3192 دارسا بالمعاهد الدينية.



وبهذه المناسبة، هنأت وزارة التربية، أعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء الهيئة الإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، معلنة عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن عاما دراسيا جيدا.



وأكدت الوزارة حرصها على تسخير كل الإمكانات اللازمة وتوفير الدعم اللامحدود للمعلمين والإداريين من أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية، وتوفير كل السبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي.



ودعت وزارة التربية الدارسين في كل المراحل التعليمية إلى بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الساعين إليها، لافتة إلى أن التعليم الحقيقي يعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء.



واختتمت وزارة التربية بيانها بأن تعرب عن أمنيتها بالسداد والتوفيق للمعلمين والإداريين في كل المناطق التعليمية، والتفوق والنجاح لأبنائنا الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي 2022/2023.