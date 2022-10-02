عبدالعزيز الفضلي



تعمل وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات التنظيف على تجهيز ما يقارب 118 مدرسة تم استغلالها لعملية الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2022 والتي أجريت يوم أمس الخميس، لتكون هذه المدارس جاهزة تماما لاستقبال طلبتها بعد غد الأحد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن المدارس لم تتأثر كثيرا باستغلالها للانتخابات، خاصة أن جميع الجهات المشاركة والمشرفة على العملية الانتخابية كانت حريصة على المحافظة على مرافق تلك المدارس، كما أن الناخبين كانوا متعاونين مع اللجان المشرفة على الانتخابات، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم وفق الخطة الموضوعة دون تزاحم.