تولي «كيدزانيا» أهمية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة يلعبون فيها أدوارا عديدة حتى يكبروا ويساهموا في صناعة «عالم أفضل»، حيث تسهم الأنشطة الموجودة في كيدزانيا في النمو البدني والمعرفي للأطفال، كما تسهم في تطوير المهارات والسلوكيات عن طريق تحفيزهم على التفكير الابداعي وتطوير مستويات الثقة بالنفس والاعتماد عليها.



وترتبط الجامعة الأمريكية في الكويت بشراكة مميزة مع كيدزانيا منذ يونيو 2013، ومن المتوقع أن تطلق الجامعة عددا من المبادرات والأنشطة التفاعلية استعدادا للذكرى السنوية للشراكة في يونيو المقبل.



وقد تم تفعيل نشاط اصطياد الكلمات «Word Hunt» لمدة 5 أيام، حيث تطلب النشاط استخدام الأدلة لجمع الحروف التي كانت داخل المنشآت الأخرى في كيدزانيا، الأمر الذي ساعد الأطفال على تنمية ثروتهم اللغوية عن طريق التفاعل في المغامرة التي أطلقتها الجامعة الأميركية في الكويت.



ومثل هذا النشاط الشعار الذي تتخذه الجامعة والذي يقوم على التعلم والتفكير وتحقيق الذات، كما أكد على القيم الأساسية للجامعة، إضافة إلى أنه أتاح للأطفال فرصة العمل بروح الفريق الواحد والتفكير الجماعي، حيث إن الفريق الذي أكمل الكلمات أولا حصل على هدية بوسم الجامعة وعملات إضافية «kidZos» من كيدزانيا.



ونسعى دائما في كيدزانيا للشراكة مع المؤسسات المعروفة التي تمنح الأطفال فرصة التعلم من خلال تقمص أدوار واقعية، ما يساعدهم على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم والبيئة التي يعيشون فيها.